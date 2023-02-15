"الدفاع الأمريكية" تعلن إسقاط مسيّرة إيرانية فوق سوريا

أعلن الجيش الأمريكي ليل الثلاثاء-الأربعاء، أن قواته نجحت في إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية الصُنع في سوريا.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية على "تويتر" إن الطائرة المسيّرة كانت تحاول عمل استطلاع لقاعدة دوريات في شمال شرق سوريا.
ونشرت القيادة المركزية صورة للمسيّرة وهي تحلّق على مقربة من القاعدة وصورة أخرى وهي تحترق.
وكانت قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف- شرقي سوريا، قد تعرّضت الشهر الماضي، إلى هجومٍ بطيران مسيّر مجهول المصدر يُرجّح أنه تابعٌ للميليشيات الإيرانية.
والتنف هي قاعدة عسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والتي أنشئت في عام 2014 بهدف معلن هو مواجهة (داعش).
وهي تقع على بُعد 24 كم من الغرب من معبر التنف (الوليد) عند المثلث الحدودي السوري - العراقي - الأردني.
وترصد القوات الأمريكية بين حينٍ وآخر مسيّرة إيرانية الصُنع قرب مواقعها العسكرية.