"الدفاع الأمريكية" تعلن إسقاط مسيّرة إيرانية فوق سوريا

وكانت قاعدة التحالف الدولي في منطقة التنف- شرقي سوريا، قد تعرّضت الشهر الماضي، إلى هجومٍ بطيران مسيّر مجهول المصدر يُرجّح أنه تابعٌ للميليشيات الإيرانية.