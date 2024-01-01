إسرائيل تعتزم استقدام 70 ألف عامل أجنبي لدعم قطاع البناء.. من 4 دول

نقلت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، الاثنين، عن مسؤول في حكومة الاحتلال قوله إن إسرائيل تخطط لاستقدام نحو 70 ألف عامل أجنبي من الصين والهند، وأماكن أخرى لدعم قطاع البناء الذي توقف نشاطه إلى حد كبير منذ السابع من أكتوبر.
ووفق ما نقله اليوم موقع "سكاي نيوز عربية" قال يهودا مورجنسترن، المدير العام لوزارة البناء والإسكان، للصحيفة إن الحكومة ستوافق على خطة زيادة عدد عمال البناء الأجانب إلى 70 ألفاً من 50 ألفاً.
ورفع العدد في نوفمبر إلى 50 ألف عامل من 30 ألفًا لدعم قطاع الإسكان الذي يعاني من نقص العمالة منذ منع حوالي 80 ألف عامل بناء فلسطيني من دخول إسرائيل.
وقال مورجنسترن: "هناك نقص في قطاع القوى العاملة. ولهذا زاد متوسط فترة البناء لكل مبنى في إسرائيل إلى 34 شهرًا من 30 شهرًا في عام 2021 و27 شهرًا في عام 2014".
وأضاف: سيتم استقدام حوالي 20 ألف عامل أجنبي دون اتفاقيات ثنائية مع بلدانهم الأصلية.
وأشار إلى أن العمال سيأتون بشكل عام من الصين والهند وسريلانكا ومولدوفا، ومن المتوقع أن يصل حوالي عشرة آلاف في الربع الأول.
وقال مورجنسترن إنه حتى لو عاد العمال الفلسطينيون الغائبون حاليًا والبالغ عددهم 80 ألفًا، فسيستفيد قطاع الإسكان من الحصول على عمالة أجنبية إضافية لأن وقت بناء المنازل آخذ في الزيادة.
وأضاف أن الوزارة أوصت أيضًا بقبول حوالي عشرة آلاف فلسطيني في مشروعات للبنية التحتية خارج المدن الإسرائيلية وبالتنسيق مع رؤساء البلديات.