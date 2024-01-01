إسرائيل تعتزم استقدام 70 ألف عامل أجنبي لدعم قطاع البناء.. من 4 دول

نقلت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، الاثنين، عن مسؤول في حكومة الاحتلال قوله إن إسرائيل تخطط لاستقدام نحو 70 ألف عامل أجنبي من الصين والهند، وأماكن أخرى لدعم قطاع البناء الذي توقف نشاطه إلى حد كبير منذ السابع من أكتوبر.