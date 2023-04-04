القبض على الحسناء التي اغتالت المدوّن في روسيا

وقالت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء، إن المرأة التي أُلقي القبض عليها تُدعى داريا تريبوفا؛ وهي مواطنة روسية سبق اعتقالها بسبب احتجاجها على الحرب في أوكرانيا، ويعتقد المحققون أن القنبلة التي استُخدمت لقتل تاتارسكي؛ كانت مخبأةً في تمثال رخامي لرأس المدوّن، أعطتها المشتبه فيها له كهدية قبل الانفجار مباشرة.