مصر تنفي موافقتَها على مقترح بسيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا: "أكاذيب"

ووفق "سي إن إن": كان المتحدّث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أكد، السبت الماضي، أن مصر "لا تزال تسيطر بشكل كامل على حدودها"، وذلك في أعقاب دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إلى إغلاق الحدود المصرية مع غزة قبل انتهاء الحرب.