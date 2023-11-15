بعد اقتحام مجمع "الشفاء".. "الخارجية الفلسطينية" تُدين جرائم الاحتلال وتطالب بتدخل دولي

وأوضحت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الأربعاء، نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء، أن اقتحام مستشفيات غزة يشكل امتدادًا لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، واستهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية؛ بما يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية كالتزام واجب الاتباع من القوة القائمة بالاحتلال.