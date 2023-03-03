القاهرة.. إدانة التصريحات التحريضية لوزير إسرائيلي الداعية لتدمير قرية حوارة الفلسطينية

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، اليوم، إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريضٍ خطيرٍ وغير مقبولٍ على العنف، يتنافى مع القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية كافة، ويفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أيُّ مسؤولٍ يشغل منصباً رسمياً.