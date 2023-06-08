"أبو الغيط": الحلّ السياسي هو السبيل لعودة الاستقرار لسوريا

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم "الخميس": "إن الحل السياسي هو السبيل لعودة الاستقرار لسوريا".
وأعرب عن أمله أن تتمكّن دول الجوار وبالتعاون مع دمشق، من التوصل لتفاهمات بشأن العودة الطوعية للاجئين السوريين.
وذكر "أبو الغيط" خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة العربية، وخاصة منطقة الخليج وباب المندب، يقتضي من كافة الأطراف الكفّ عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.
وبيّن أن الهدنة التي تحقّقت في اليمن رغم إصرار ميليشيا الحوثي على رفض تمديدها رسميًّا أسهمت في تخفيض حدة الصراع.