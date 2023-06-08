"أبو الغيط": الحلّ السياسي هو السبيل لعودة الاستقرار لسوريا

وذكر "أبو الغيط" خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة العربية، وخاصة منطقة الخليج وباب المندب، يقتضي من كافة الأطراف الكفّ عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.