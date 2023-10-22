"الصحة الفلسطينية"..حصيلة جديدة تفيد بمقتل 4741 فلسطينيًا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

وتشهد المنطقة، يومًا جديدًا من التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل الذي بدأ في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، فيما قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي أغلبهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم حماس، حسب السلطات.