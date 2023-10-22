"الصحة الفلسطينية"..حصيلة جديدة تفيد بمقتل 4741 فلسطينيًا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

أفادت آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية الأحد، أن الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر أسفرت عن مقتل 4741 فلسطينيا، يمثل الأطفال 40 بالمئة منهم. وفي وقت سابق طلب الجيش الإسرائيلي عبر منشورات ورسائل صوتية من سكان غزة التحرك نحو جنوب القطاع أو المخاطرة بأن يُنظر إليهم على أنهم شركاء إذا ظلوا في أماكنهم.
يأتي ذلك فيما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل أكثر من 55 شخصًا في غزة ليل السبت الأحد، جراء الغارات الإسرائيلية.
وتشهد المنطقة، يومًا جديدًا من التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل الذي بدأ في 7 أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، فيما قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي أغلبهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم حماس، حسب السلطات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنه يعتزم "تكثيف" ضرباته فيما يواصل استعداداته لشن هجوم بري في غزة.