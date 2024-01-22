"نيويورك تايمز": مسؤولون غربيون يمارسون ضغوطاً على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة عبر ميناء أشدود

وبحسب الخطة الغربية، سيتم تسليم البضائع من قبرص إلى ميناء أشدود، ومن هناك يتم نقلها إلى حاجز كرم أبو سالم وإلى غزة، وذلك بهدف أن يكون هناك "بديل عملي لإمدادات المساعدات عبر مصر" يلبي متطلبات إسرائيل فيما يتعلّق بإجراءات التحقق.