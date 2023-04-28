رغم الهدنة.. معارك عنيفة في العاصمة السودانية ودارفور

شهدت الخرطوم صباحاً قصفاً من طائرات مقاتلة ومحاولات للتصدّي لها على الرغم من اتفاق وقف النار، فيما يحتدم القتال في إقليم دارفور المضطرب.
وقال شهود لفرانس برس، إن طائرات حربية حلّقت فوق الضاحية الشمالية للخرطوم التي تشهد تبادلاً للقصف بالمدفعية الثقيلة.
وفي وقتٍ متأخرٍ من ليل الأربعاء، وافق الجيش السوداني مبدئياً على مبادرة للمنظمة الحكومية بشرق إفريقيا (إيغاد)، بتكليف رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، بالعمل على حل الأزمة الحالية.
وبحسب بيان للجيش، فقد شملت المبادرة "تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية" و"إيفاد ممثل عن القوات المسلحة وآخر عن الميليشيا المتمردة إلى جوبا بغرض التفاوض".
قال برنامج الأغذية العالمي، إن العنف قد يدفع ملايين آخرين إلى الجوع في بلد يحتاج فيه 15 مليون شخص يشكّلون ثلث السكان إلى المساعدة.
وأعرب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان عبدو دينغ، من بورتسودان، الخميس، عن "بالغ قلقه بشأن الوضع"، حيث تشكل إمدادات الغذاء مصدر قلق كبير.
وناشد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، الخميس، جيران السودان والمجتمع الدولي، مساعدة الفارين من القتال هناك، مجدداً دعوته لوقف إطلاق النار.
خارج الخرطوم، تصاعد العنف في أجزاءٍ أخرى من السودان بما في ذلك إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد. والخميس، أفاد شهود عيان في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بوقوع "اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي بمختلف أنواع الأسلحة".
وفرّ مواطنو الجنينة باتجاه الحدود السودانية التشادية لتجنب العنف، وفق الشهود، وانتشرت أعمال نهب وحرق للمنازل في الجنينة، حيث أفاد أطباء بمقتل طبيب برصاصة طائشة.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن "العنف وتوقف عمل عديد من المستشفيات والقدرة المحدودة على التزوّد بالمياه ونقص المواد الغذائية واضطرار السكان إلى النزوح"، كلها عوامل تشكّل أخطاراً كبيرة على الصحة في السودان.