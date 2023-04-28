رغم الهدنة.. معارك عنيفة في العاصمة السودانية ودارفور

خارج الخرطوم، تصاعد العنف في أجزاءٍ أخرى من السودان بما في ذلك إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد. والخميس، أفاد شهود عيان في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بوقوع "اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي بمختلف أنواع الأسلحة".