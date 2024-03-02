"الأوضاع الكارثية مستمرة".. ما العراقيل التي تواجه إنزال أمريكا مساعدات على غزة؟

ويرجّح أن تستخدم أمريكا طائرات عسكرية لإسقاط الإمدادات فوق غزة.. وعلى الرغم من أنه من غير الواضح أي نوع من الطائرات سيتم استخدامها؛ فإن طائرات "سي- 17" و"سي- 130" هي الأنسب لهذه المهمة، وسيقوم الجنود على الأرض بتحميل الإمدادات على الأرفف، ويتم بعد ذلك تحميلها على الطائرات وتثبيتها في مكانها، وبمجرد أن تصبح الطائرة فوق المنطقة التي تحتاج إلى الإمدادات، يتم فك القفل الذي يثبت الأرفف في مكانها، ثم يجري إنزالها إلى الأرض بمساعدة مظلة مثبتة على منصة الأرفف؛ وفقًا لـ"فرانس برس".