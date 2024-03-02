"الأوضاع الكارثية مستمرة".. ما العراقيل التي تواجه إنزال أمريكا مساعدات على غزة؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستنفذ عمليات إنزال جوي للأغذية والإمدادات إلى سكان قطاع غزة خلال الأيام المقبلة؛ لا سيما في ظل الأوضاع الكارثية التي يواجهونها مع استمرار الحرب، لتنضم بذلك أمريكا إلى الدول التي سبقتها في هذا المضمار وهي الأردن ومصر فرنسا والإمارات؛ فكيف ستنفذ واشنطن عمليات الإنزال؟ وما العراقيل المفترضة التي قد تواجهها؟
ويرجّح أن تستخدم أمريكا طائرات عسكرية لإسقاط الإمدادات فوق غزة.. وعلى الرغم من أنه من غير الواضح أي نوع من الطائرات سيتم استخدامها؛ فإن طائرات "سي- 17" و"سي- 130" هي الأنسب لهذه المهمة، وسيقوم الجنود على الأرض بتحميل الإمدادات على الأرفف، ويتم بعد ذلك تحميلها على الطائرات وتثبيتها في مكانها، وبمجرد أن تصبح الطائرة فوق المنطقة التي تحتاج إلى الإمدادات، يتم فك القفل الذي يثبت الأرفف في مكانها، ثم يجري إنزالها إلى الأرض بمساعدة مظلة مثبتة على منصة الأرفف؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ومن المحتمل أن تواجه العملية عدة عراقيل من بينها المناخية؛ ففي حين يمكن للجيش أن يراقب أنماط الطقس مسبقًا، تلعب الرياح دورًا كبيرًا في ضمان هبوط منصات الأرفف في المكان الذي ينبغي أن تهبط فيه، وقد وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعض المساعدات التي تقدّمها دول أخرى وينتهي بها الأمر في البحر.
وتكتظ غزة بالسكان، ويرى المسؤولون أنه سيكون من الصعب ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها، وألا ينتهي بها الأمر في مكان لا يمكن الوصول إليه، كما يرون أنه دون وجود عسكري أمريكي على الأرض؛ ليس هناك ضمان بأن المساعدات لن تصل في النهاية إلى أيدي حركة "حماس".