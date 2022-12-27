حادث مروّع في أم درمان السودانية.. تصادم مروري يخلف 16 قتيلاً

وقالت الشرطة، في بيان على حسابها في "فيس بوك": "وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم حادث مروري في الطريق الغربي أم درمان - بارا، وذلك بمنطقة الشيخ حمد بالقرب من المويلح".