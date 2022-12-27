حادث مروّع في أم درمان السودانية.. تصادم مروري يخلف 16 قتيلاً

أعلنت الشرطة السودانية، الثلاثاء، أن 16 شخصاً لقوا مصرعهم فيما أُصيب 19 آخرون على مشارف مدينة أم درمان عندما اصطدمت الحافلة التي كانوا يستقلونها بشاحنة.
وقالت الشرطة، في بيان على حسابها في "فيس بوك": "وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم حادث مروري في الطريق الغربي أم درمان - بارا، وذلك بمنطقة الشيخ حمد بالقرب من المويلح".
وأضافت: "تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) بأن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة المويلح بين حافلة سياحية قادمة من الفاشر إلى الخرطوم انحرفت عن الشارع فاصطدمت بعربة قلّاب كانت تقف خارج الطريق".
وأردفت: "كانت شرطة مرور أم درمان حاضرة وعلى الفور تمّ إسعاف المصابين لمستشفى أم درمان ونقل الجثامين للمشرحة. ووضعت شرطة مرور أم درمان الترتيبات المرورية اللازمة".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان ومواقع صوراً قالوا إنها تعود للحادث.