أميركا تسحب دبلوماسيين من المنطقة.. هل تمارس ضغوط تفاوضية أم إنذار بضربة إسرائيلية وشيكة لإيران؟

ولم يخفِ ترامب تهديداته المتكررة بضرب إيران إذا ما فشلت المحادثات المتعثرة حول برنامجها النووي، وتتضاءل ثقته في أن طهران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم، وهو مطلب أمريكي جوهري، وفي المقابل، حذر وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده من أن أي ضربة تتعرض لها إيران ستُقابل برد فعل يستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، مما ينذر بحلقة مفرغة من التصعيد قد تفلت من السيطرة، على الرغم من ذلك، أكدت السفارة الأمريكية في الكويت استمرار عملها بكامل طاقتها، مشيرة إلى عدم تغيير في وضع موظفيها.