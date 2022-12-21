موسكو تُحَذّر أوكرانيا: الأسلحة الأمريكية المقدمة إليكم "ستُفاقم النزاع"

يأتي ذلك بينما تَوجه الرئيس الأوكراني إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإلقاء كلمة أمام جلسة للكونغرس، في أول رحلة خارجية له منذ بدء الاجتياح الروسي في فبراير الماضي.