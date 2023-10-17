"التعاون الإسلامي" يدين بشدة المجزرة الوحشية الإسرائيلية في مستشفى المعمداني بغزة

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين بينهم النساء والأطفال، معتبراً ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظماً، يستحق المساءلة والعقاب.