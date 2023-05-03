تبادل للاتهامات حول اختراق الهدنة بين طرفي النزاع في السودان

وأصدر الجيش السوداني بيانًا قال فيه إن الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد؛ باستثناء اشتباكات متقطعة مع المليشيا المتمردة في أجزاء من العاصمة نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة.