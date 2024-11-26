"غزو المخدرات والحدود السخيفة".. الصين ترد على "جمارك ترامب": "لن ينتصر أحد"!

وفي تصريحٍ ثانٍ نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل، إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة، "تزاد إلى أيّ رسوم إضافية"، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها، كما ينبغي، تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.