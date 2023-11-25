تحت وطأة الجوع والظلام.. "مأساة أهل غزة" تتفاقم.. معابر مغلقة ومنافذ النجاة محدودة!

وأشار "أحمد" إلى أنّه مع توقّف القطاع عن إنتاج الدقيق لم يعد أمامهم سوى المساعدات التي تقدّمها "الأونروا" من الدقيق، والتي من المفترض توزيعها على المخابز، إلا أن انقطاع غاز الطهي تسبّب في توقف كافة المخابز عن العمل، وأصبح على المواطن الحصول على الدقيق وصناعة الخبز في بيته باستخدام طرق بديلة مثل الحطب أو الفحم.