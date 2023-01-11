يمهّد لاجتماع "أردوغان" و"الأسد".. لقاء ثلاثي مرتقب بين وزراء تركيا وروسيا وسوريا

أفاد مسؤول تركي كبير، اليوم (الأربعاء)، بأن تركيا وسوريا وروسيا تستعد لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية هذا الشهر، وربما قبل منتصف الأسبوع المقبل؛ لمناقشة قضايا سياسية، ما قد يمهد ذلك للقاء يجمع الرئيسين التركي والسوري.
وأضاف المسؤول أن الاجتماع قد يُعقد إما قبل لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وإما بعد هذا اللقاء، المزمع عقده في الولايات المتحدة في 18 من الشهر الجاري، وفقًا لـ"رويترز".
وبيّن أن المناقشات مستمرة، لكن لم يُحدد موعد معين بعدُ، للاجتماع الذي سيُعقد إما في موسكو وإما في مكان آخر.
وأوضح المسؤول أن اجتماع وزراء الخارجية سيتناول قضايا سياسية، بعيدًا عن الوضع الأمني، وسيمهد الطريق للقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد.