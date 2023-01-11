يمهّد لاجتماع "أردوغان" و"الأسد".. لقاء ثلاثي مرتقب بين وزراء تركيا وروسيا وسوريا

وأضاف المسؤول أن الاجتماع قد يُعقد إما قبل لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وإما بعد هذا اللقاء، المزمع عقده في الولايات المتحدة في 18 من الشهر الجاري، وفقًا لـ"رويترز".