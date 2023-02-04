شملت 69 جنديًّا روسيًّا.. فيديو تبادل الأسرى بين موسكو وكييف بوساطة إماراتية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم السبت أن مجموعة من العسكريين الروس عادوا إلى الوطن في صفقة تبادل للأسرى، من بينهم أفراد من "فئة حساسة"، مشيرة إلى أن الصفقة تمت بفضل جهود إماراتية.