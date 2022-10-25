تصاعد التوتر بإيران وسط تظاهرات طلابية عشية ذكرى "الأربعين" لوفاة أميني

ويصادف الأربعاء مرور 40 يومًا على وفاة أميني. ونشرت وكالة "إرنا" بيانًا اليوم الثلاثاء، قالت إن العائلة أصدرته، جاء فيه: "نظرًا للظروف، ومن أجل تجنُّب أي مشكلة مؤسفة، لن نحيي ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة مهسا".