تصاعد التوتر بإيران وسط تظاهرات طلابية عشية ذكرى "الأربعين" لوفاة أميني

تظاهر طلاب في جامعات في مختلف أنحاء إيران الثلاثاء رغم القمع الذي يتعرضون له مع تزايد التوتر عشية إحياء ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة الشابة مهسا أميني، وفقًا لـ"العربية نت".
وتفصيلاً، هتف طلاب في جامعة الشهيد جمران في الأهواز (جنوب غرب): "قد يموت طالب، لكنه لن يقبل الإذلال".
وبرزت الشابات والتلميذات في واجهة التظاهرات التي تلت وفاة أميني الشهر الماضي، بعد توقيفها لانتهاكها المفترض لقواعد اللباس الصارمة في إيران.
وتوفيت الشابة أميني (22 عامًا) وهي إيرانية من أصل كردي في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها من شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر.
وقال ناشطون إن أجهزة الأمن حذَّرت عائلة أميني من إقامة مراسم في ذكرى وفاتها وطلب زيارة قبرها من الناس الأربعاء في محافظة كردستان، وإلا "عليهم أن يقلقوا على حياة ابنهم".
ويصادف الأربعاء مرور 40 يومًا على وفاة أميني. ونشرت وكالة "إرنا" بيانًا اليوم الثلاثاء، قالت إن العائلة أصدرته، جاء فيه: "نظرًا للظروف، ومن أجل تجنُّب أي مشكلة مؤسفة، لن نحيي ذكرى مرور 40 يومًا على وفاة مهسا".
وقال نشطاء إن البيان صدر تحت الضغط مشيرين إلى أن مراسم تكريمية ستُنظَّم على الرغم من ذلك عند قبر أميني.
ويظهر في تسجيلات فيديو، نُشرت على الإنترنت، طلاب يتظاهرون الثلاثاء في جامعة بهشتي وجامعة خوجة نصير طوسي للتكنولوجيا في طهران، وكذلك في جامعة الشهيد جمران في الأهواز في محافظة خوزستان.
وجاءت التظاهرات الجديدة بعد يوم على اتهام ناشطين عناصر أمن بضرب تلميذات في مدرسة الشهيد الصدر المهنية للبنات في طهران الاثنين.
وأفادت قناة "1500 تصوير" بأن "تلميذات من ثانوية الصدر هوجمن، وجردن من ملابسهن لتفتشيهن، وضُربن".
ونُقلت تلميذة واحدة على الأقل، هي سنا سليماني البالغة من العمر 16 عامًا، إلى المستشفى، بحسب قناة "1500 تصوير"، التي ترصد انتهاكات قوات الأمن الإيرانية.
وأضافت: "احتج الأهالي فيما بعد أمام المدرسة. وهاجمت القوات الأمنية الحي، وأطلقت الأعيرة على منازل أشخاص".
ومن جهتها، قالت وزارة التعليم الإيرانية إن خلافًا وقع بين تلميذات وأهاليهن وموظفي المدرسة بعد أن طلب المدير منهن الالتزام بقواعد استخدام الهواتف النقالة.
ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء نفي ناطق باسم الوزارة وفاة تلميذة في هذه المواجهة.
وأظهر فيديو عائلات وهي تصرخ مطالبة بمعلومات أمام المدرسة الواقعة في حي سلسبيل في طهران.
وأججت تقارير مماثلة الغضب لدى الإيرانيين إزاء القمع الذي أدى حتى الثلاثاء، بحسب "إيران هيومن رايتس"، التي تتخذ من أوسلو مقرًّا، إلى مقتل 141 شخصًا على الأقل.
وهزت اضطرابات دامية محافظة كردستان (غرب)، مسقط رأس أميني، وكذلك زاهدان في أقصى جنوب شرق إيران؛ إذ قالت "إيران هيومن رايتس" إن 93 شخصًا قُتلوا في التظاهرات التي اندلعت في 30 سبتمبر بسبب الإبلاغ عن اغتصاب قائد في الشرطة فتاة مراهقة.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن مسلحين مجهولين قتلوا اثنين من الحرس الثوري في زاهدان الثلاثاء؛ ليرتفع العدد الإجمالي لأفراد الأمن الذين قُتلوا في سيستان وبلوشستان إلى ثمانية.
وبالرغم من "حملة قمع وحشي بلا هوادة"، بحسب منظمة العفو الدولية، نزلت شابات وشبان مجددًا في تظاهرات، وكذلك أظهرت تسجيلات نُشرت على الإنترنت الثلاثاء شابات في محطات مترو في طهران يهتفن "الموت للديكتاتور" و"الموت للحرس الثوري".
وقاطع طلاب كلمة للناطق باسم الرئيس إبراهيم رئيسي في جامعة خوجة نصير بطهران، بحسب تسجيلات مصورة نشرتها صحيفة "هم هيمان" الإصلاحية.
وفي الفيديو يُسمع الطلاب وهم يصرخون بوجه علي بهدوري جهرمي "أيها المتحدث انصرف من هنا"، "لا نريد نظامًا فاسدًا، لا نريد قاتلاً".
وشارك أساتذة في إضراب في أنحاء البلاد الأحد والاثنين احتجاجًا على القمع، فيما تحدثت تقارير عن إضراب آخر في محافظة كردستان الثلاثاء.
وتقول "منظمة العفو" إن قمع المظاهرات في إيران أدى إلى مقتل 23 طفلاً على الأقل بينما قالت "إيران هيومن رايتس" الثلاثاء إن 29 طفلاً على الأقل قُتلوا.
وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات جماعية بحق المتظاهرين ومؤيديهم لهم، من بينهم أكاديميون وصحفيون ونجوم موسيقى.
وأعلنت السلطة القضائية الاثنين توجيه الاتهام إلى أكثر من 300 شخص على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني، مضيفة بأن أربعة منهم وُجهت إليهم اتهامات، قد تفضي إلى عقوبة الإعدام.
واليوم أفاد الإعلام الرسمي بتوجيه الاتهام إلى أكثر من 210 أشخاص على صلة بالاحتجاجات في كردستان وقزوين وأصفهان.