وكالة إيرانية تعلن مقتل القائد في الحرس الثوري "أبو الفضل عليجاني"

يُشار إلى أن تركيا تهدد منذ مدة بشن عملية عسكرية تركية في سوريا، معوِّلة -كما تقول- على دعم روسيا وإيران، إلا أن موسكو وطهران حذَّرتا أنقرة بشدة من مغبة هذه الخطوة.