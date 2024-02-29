غزة: ذهبوا لجلب الخبز فعادوا جثثاً.. ومشاهد مرئية توثق وحشية الاحتلال الإسرائيلي

هذا ما حدث مع مجموعة كبيرة من الفلسطينيين في غزة، إذ وثقت مشاهد مرئية لحظات فتح قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مجموعة من المدنيين الأبرياء أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات الغذائية، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.