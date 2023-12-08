الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نجل مسؤول كبير بحرب غزة و"الكثير" من الجنود

وتأتي تصريحات هاغاري؛ بعد إصدار الناطق باسم كتائب القسّام أبو عبيدة؛ بياناً أكّد فيه تدمير 135 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 72 الساعة الماضية، وأن مقاتلي "القسّام أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو".