الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نجل مسؤول كبير بحرب غزة و"الكثير" من الجنود

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري؛ أن الجيش خسر كثيراً من الجنود في معارك غزة، مؤكداً مقتل نجل شخصية مهمة في القيادة الإسرائيلية.
وقال هاغاري: "فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في هذه الحرب".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من الجنود أحدهما في جباليا والآخر في خان يونس؛ مؤكدا أن "أحدهما نجل غادي أيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب الحالي، وقد قُتل في نفق مفخّخ في الشيخ زايد في جباليا".
وتأتي تصريحات هاغاري؛ بعد إصدار الناطق باسم كتائب القسّام أبو عبيدة؛ بياناً أكّد فيه تدمير 135 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 72 الساعة الماضية، وأن مقاتلي "القسّام أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو".
وفي تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، الخميس، كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 416 عسكرياً في صفوفه منذ السابع من أكتوبر وخلال المواجهات في غزة، بينهم ضباط وجنود.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 قتيلاً، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.