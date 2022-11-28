سريع ومذهل.. اعتراف أمريكي بتقدم الصين عسكرياً بالفضاء: قد يتفوقون علينا!

وسيكون اكتمال محطة الفضاء الصينية المصممة لتبقى في العمل لمدة عشر سنوات على الأقل إنجازاً مهماً في طموحات الصين في وجود لها في مدار قريب من الأرض، وذلك في الوقت الذي من المحتمل أن تتوقف فيه محطة الفضاء الدولية المتقادمة التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية عن العمل في نهاية العقد الجاري.