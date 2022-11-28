سريع ومذهل.. اعتراف أمريكي بتقدم الصين عسكرياً بالفضاء: قد يتفوقون علينا!

قالت نينا أرماجنو؛ رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأمريكي، اليوم الإثنين، إن التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأمريكي في الفضاء الخارجي.
وأضافت "أرماجنو"، أن بكين أحرزت تقدماً كبيراً في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية بما في ذلك مجالات، مثل الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها التي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة.
وأضافت، في فعالية بسيدني نظّمها معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي البحثي الذي تموّله جزئياً الحكومتان الأمريكية والأسترالية: "أعتقد أنه من الممكن تماماً أن يتمكنوا من اللحاق بنا والتفوق علينا بالتأكيد، التقدم الذي أحرزوه كان مذهلاً وسريعاً".
وفي الإطار ذاته، قالت وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة، الإثنين، إن الصين ستطلق مركبة الفضاء شنتشو-15 إلى محطتها الفضائية غداً الثلاثاء، في آخر مهمة ضمن خطة الصين لاستكمال محطتها الفضائية المدارية المأهولة.
وأوضحت الوكالة في مؤتمر صحفي، أن المركبة تحمل ثلاثة رواد فضاء، وأنه سيتم تسليم المحطة الفضائية لهم في غضون أسبوع من قِبل رواد الفضاء الثلاثة الذين وصلوا إلى هناك في أوائل يونيو، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وأفاد متحدث باسم الوكالة، بأنه "خلال فترة الإقامة، سيستقبل طاقم شنتشو-15 سفينة الشحن تيانتشو-6 الزائرة ويتسلمون سفينة الفضاء المأهولة شنتشو-16، ويخططون للعودة إلى موقع هبوط دونغ فنغ الصيني في مايو من العام المقبل".
وبدأت الصين في أبريل 2021 بناء محطة الفضاء المكونة من ثلاث وحدات مع إطلاق وحدة تيانخه التي تمثل مقر المعيشة الرئيس لرواد الفضاء.
وسيكون اكتمال محطة الفضاء الصينية المصممة لتبقى في العمل لمدة عشر سنوات على الأقل إنجازاً مهماً في طموحات الصين في وجود لها في مدار قريب من الأرض، وذلك في الوقت الذي من المحتمل أن تتوقف فيه محطة الفضاء الدولية المتقادمة التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية عن العمل في نهاية العقد الجاري.