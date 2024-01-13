"لقد أخطأ لكنه سيبقى في منصبه".. بايدن عن إخفاء أوستن دخوله المستشفى
أقرّ الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ بأن وزير دفاعه أخطأ بالتكتّم على دخوله المستشفى، لكنّه أكّد أن لويد أوستن؛ سيبقى في منصبه.
وردَّ بايدن بـ"نعم" على مراسل سأله عمّا إذا أخطأ وزير الدفاع التقدير بعدم إبلاغه بالأمر، مؤكداً أنه ما زال يضع ثقته بوزيره.
بايدن يقول إن وزير دفاعه أخطأ التقدير بتكتمه على دخوله المستشفى.
وتمّ تشخيص أوستن (70 عاما) الذي خدم في الجيش طوال مسيرته المهنية وتُعرف عنه حمايته خصوصيته إلى حد كبير، بسرطان البروستات مطلع ديسمبر وخضع لجراحة بتخدير كامل في 22 ديسمبر.
وعاد ونُقل إلى المستشفى في الأول من يناير بسبب مضاعفات بعد التهاب في المسالك البولية وما زال يخضع للعلاج.
وأخفى أوستن عن الرئيس والكونغرس تشخيص إصابته بسرطان البروستات طوال أكثر من شهر، وكذلك دخوله إلى المستشفى مطلع العام لأيام، ما أدّى إلى مطالبات متزايدة باستقالته أو بإقالته.
في وقتٍ سابق الجمعة أكد البيت الأبيض ان أوستن أشرف من المستشفى حيث يخضع لعلاج، على استعدادات القوات الأمريكية والبريطانية لشن ضربات على مواقع للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وقال جنرال أميركي إن هذه الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفت 30 موقعاً عسكرياً للمتمردين اليمنيين.