"لقد أخطأ لكنه سيبقى في منصبه".. بايدن عن إخفاء أوستن دخوله المستشفى

في وقتٍ سابق الجمعة أكد البيت الأبيض ان أوستن أشرف من المستشفى حيث يخضع لعلاج، على استعدادات القوات الأمريكية والبريطانية لشن ضربات على مواقع للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.