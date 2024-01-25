استشهاد أكثر من 200 فلسطيني في قصف إسرائيلي مستمر على غزة

وقالت وزارة الصحة في غزة الأربعاء إن عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر؛ قد ارتفع إلى 25700 وعدد المصابين إلى 63740.