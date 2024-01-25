استشهاد أكثر من 200 فلسطيني في قصف إسرائيلي مستمر على غزة

أدى القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة خلال الليل، إلى استشهاد 210 أشخاص على الأقل؛ وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء؛ فيما تشهد القاهرة محادثات بهدف التوصل إلى هدنة.
وقالت وزارة الصحة في غزة الأربعاء إن عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر؛ قد ارتفع إلى 25700 وعدد المصابين إلى 63740.
وقد قصَف الجيش الإسرائيلي الأربعاء، خان يونس (كبرى مدن جنوب غزة)؛ فيما دخلت الحرب يومها الـ110، غداة مقتل 24 جنديًّا إسرائيليًّا في القطاع.. تابعوا آخر التطورات على مدار الساعة.