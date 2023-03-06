زيلينسكي: معركة "دونباس" مؤلمة وصعبة

وقال زيلينسكي؛ في خطابه اليومي "أودّ أن أشيد بشكل خاص بشجاعة وقوة وصلابة الجنود الذين يقاتلون في دونباس"، مضيفاً أنها "واحدة من المعارك الأكثر صعوبة. مؤلمة وصعبة".