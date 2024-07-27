تواصل مستمرّ للعدوان.. استشهاد 13 فلسطينيًّا بقصف جديد للبريج وخان يونس بغزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، باستشهاد ثمانية فلسطينيين بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزلين جنوب مدينة خان يونس، التي أَجبَرَ الاحتلالُ فيها نحوَ 200 ألف فلسطيني على النزوح تحت وابل من القصف المتواصل على المنازل السكنية.