تواصل مستمرّ للعدوان.. استشهاد 13 فلسطينيًّا بقصف جديد للبريج وخان يونس بغزة

استشهد 13 فلسطينيًّا، وأصيب العشرات بجروح، اليوم، في قصف جديد للاحتلال الإسرائيلي على ثلاثة منازل في البريج وخان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، باستشهاد ثمانية فلسطينيين بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزلين جنوب مدينة خان يونس، التي أَجبَرَ الاحتلالُ فيها نحوَ 200 ألف فلسطيني على النزوح تحت وابل من القصف المتواصل على المنازل السكنية.
وفي مخيّم البريج، انتشلت الطواقمُ الطبية خمسةَ شهداء من عائلة واحدة، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في المخيم الذي يتعرّض لقصف متواصل من طائرات ومدفعية الاحتلال.