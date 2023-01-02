كيف ستكون رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي مع دخول قانون التضخم الأمريكي المثير للجدل حيز التنفيذ؟

وستستهل السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي في الأول من شهر يناير، وهي رئاسة دورية تدوم ستة أشهر، ستحاول من خلالها الحكومة السويدية الجديدة التي تشكّلت في منتصف أكتوبر الماضي، الردّ على التساؤلات حول تأثير تحالفها غير المسبوق مع القوميين من حزب "ديموقراطيي السويد" الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي.