"إسرائيل" تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا

وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي: "لن نتخلى عن القضية الفلسطينية"، بعد إعلان "إسرائيل" عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين وعودة السفيرين اللذين استدعيا عام 2018 بعد مقتل متظاهرين فلسطينيين في غزة.