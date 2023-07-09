بينهم قيادات بارزة.. الجيش الصومالي يقضي على 40 عنصرًا في حركة "الشباب" الإرهابي

تَمَكّن الجيش الوطني الصومالي، من القضاء على 40 عنصرًا من تنظيم "الشباب" الإرهابي، في عملية نفّذها صباح اليوم الأحد في إقليم جوبا السفلى جنوبي البلاد.
وأسفرت العملية -وفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا"- عن مقتل قيادات بارزة في الجماعة المتشددة في منطقة ويلمارو الواقعة على بُعد 40 كلم من مدينة أفمدو في إقليم جوبا السفلى جنوبي البلاد".
وأشارت الوكالة إلى أن "الجيش الوطني الصومالي دمّر أسلحة وسيارات كانت تستخدمها المليشيا الإرهابية لإلحاق الضرر بالشعب الصومالي".
جدير بالذكر أن الصومال يشهد منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقًا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وتكثف الحكومة في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة.