بينهم قيادات بارزة.. الجيش الصومالي يقضي على 40 عنصرًا في حركة "الشباب" الإرهابي

جدير بالذكر أن الصومال يشهد منذ عدة سنوات، صراعًا داميًا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقًا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، وتكثف الحكومة في الفترة الأخيرة من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة.