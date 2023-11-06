الصحة الفلسطينية: قصف طائرات الاحتلال لمستشفيات غزة انتهاك صارخ للمواثيق الدولية

في سياق متصل، أعلن المستشفى الإندونيسي أكبر مستشفيات شمال قطاع غزة عن توقفه عن العمل بعد نفاد الوقود المشغل للمولد الكهربائي، محذرًا من خطورة الوضع الصحي المنهار داخل المستشفى مع تواصل القصف الإسرائيلي في محيطه.