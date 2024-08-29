الأمم المتحدة تُدين استهداف إسرائيل لسيارة عمل إنساني في غزة

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أصيبت السيارة بعشر رصاصات على الأقل، منها خمس على الجانب الذي يوجد به السائق، واثنتان على جانب الركاب وثلاث في أجزاء أخرى من السيارة. ولم يصب أي من الموظفين الذين كانوا على متن السيارة بضرر جسدي.