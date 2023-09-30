إغلاق الحكومة الأمريكية المرتقب.. تعرف على التداعيات والنتائج للعديد من القطاعات

ويجب على كلتا المجموعتين سحب مدخراتهما أو إيجاد طرق أخرى لزيادة أموالهما، ليس فقط حتى انتهاء الإغلاق، ولكن حتى وصول الرواتب المتأخرة. يعتمد عدد العمال المتأثرين على ما إذا كان الإغلاق كاملًا أم جزئيًّا. إذا تم تمرير بعض مشاريع قوانين التخصيص في الوقت المحدد، فستكون تلك الوكالات الفيدرالية المقابلة قد وافقت على التمويل، وستستمرّ في العمل كالمعتاد؛ مما يؤدي إلى إغلاق جزئي فقط.