اندلاع حريق في أبنية محطة زابوريجيا النووية.. و"زيلنسكي" يتهم روسيا

وفي التفاصيل، أوضح "زيلينسكي" في بيان عبر تطبيق تيليغرم، يوم الأحد، أن القوات الروسية أشعلت النار في أبنية محطة زابوروجيا المحتلة للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا وإنه أمكن رؤيتها من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، مضيفاً أن مؤشرات الإشعاع طبيعية.