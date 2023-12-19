"جورج ويا" يتدخل لإلغاء تصويت ليبيريا ضد القرار الأممي بوقف القتال في غزة

وتفصيلاً، كانت ليبيريا الدولة الإفريقية الوحيدة وواحدة من عشر دول فقط في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة رفضت دعوة الأمم المتحدة في 12 ديسمبر لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، وهي الدعوة التي أيدتها 153 دولة.