وزير الصحة الليبي: ارتفاع أعداد ضحايا إعصار "دانيال" إلى 3000 شخص

وقال "عبدالجليل" في مقابلة مع قناة "المسار" الليبية: إن "عدد المفقودين بالآلاف، والمتوقع أن يصل عدد المفقودين إلى نحو مئة ألف شخص"؛ مؤكدًا أن "الأوضاع في مدينة درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا".