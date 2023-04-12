"زيلينسكي" يدين قطع "وحوش" روس رأس أسير أوكراني

في السياق نفسه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين: "هذه بالطبع صور مروعة، وفي عالم التزييف الذي نعيش فيه يجب أن نتأكد من صحة هذا الفيديو".