"زيلينسكي" يدين قطع "وحوش" روس رأس أسير أوكراني

أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأربعاء)، ما وصفهم بـ"الوحوش" الروس بعد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عملية قطع رأس رجل يُعتقد أنه أسير حرب أوكراني.
وقال "زيلينسكي" في مقطع فيديو نُشر على "إنستجرام": "كم يقتل هؤلاء بسهولة، والعالم بأسره يجب أن يشاهد هذا الفيديو لإعدام أسير حرب أوكراني"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "إن هذا الفيديو يُظهر روسيا على حقيقتها".
في السياق نفسه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين: "هذه بالطبع صور مروعة، وفي عالم التزييف الذي نعيش فيه يجب أن نتأكد من صحة هذا الفيديو".