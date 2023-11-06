قبل مؤتمر باريس.. مباحثات "فرنسية- مصرية" لإقامة مستشفى ميداني لجرحى غزة

من جهته، قال جيش الاحتلال إن طائراته المقاتلة قصفت 450 هدفًا لحركة "حماس" في غزة، وإن قواته سيطرت على مجمع للنشطاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين قالت وزارة الصحة في غزة: إن الغارات الجوية أسفرت عن العشرات من الشهداء.