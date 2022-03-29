102 مليون دولار.. روسيا: نواصل سداد خدمة دين عن سندات دولية

أفادت وزارة المالية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنها سددت خدمة دين عن سندات دولية "يوروبوندز" بقيمة 102 مليون دولار على الرغم من العقوبات الغربية، وأشارت إلى أن استحقاق هذه السندات من المقرر أن يكون في عام 2035.