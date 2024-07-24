"مفترق طرق حاسم".. هل ينجح "نتنياهو" في إقناع الكونجرس الأمريكي بتعزيز حربه على غزة؟

ويأتي ذلك أيضًا في الوقت، الذي أصبح فيه الكثيرون على اليسار غير راضين بشكل متزايد عن الطريقة التي شنّ بها "نتنياهو" الحرب، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وتركت غزة في قبضة كارثة إنسانية، وقد أعلن بعض أعضاء الكونجرس أنهم لن يحضروا خطاب "نتنياهو"؛ إما احتجاجًا على الحرب وإما بسبب أحداث أخرى مقررة مسبقًا، فهل ينجح "نتنياهو" في تعزيز الدعم الأمريكي لحربه على غزة؟، لاسيما أن نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي أصبحت الآن المرشحة الديمقراطية المفترضة، لن تحضر للإشراف على خطاب "نتنياهو" بصفتها الدستورية كرئيسة لمجلس الشيوخ؛ حيث ستكون "هاريس" في إنديانابوليس اليوم، ومن المتوقع أن تلتقي بشكل منفصل مع "نتنياهو" في وقت لاحق من هذا الأسبوع.