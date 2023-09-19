"ترامب": المحتال بايدن دفع 6 مليارات دولار لإيران مقابل 5 أشخاص

وكتب ترامب في منشور عبر Truth Social: "لقد أعدت 58 رهينة إلى الوطن من العديد من البلدان المختلفة، بما في ذلك كوريا الشمالية، ولم أدفع أي شيء على الإطلاق. لقد فهموا جميعًا أنه يجب عليهم السماح لهؤلاء الأشخاص بالعودة إلى منازلهم! وفي النهاية، وصل الأمر إلى حد أن البلدان لم تبدأ حتى الحديث عن طلب المال؛ لأنها كانت تعلم أنها لن تحصل عليه".