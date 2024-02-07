العالم
مصر تستضيف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة
تبحث تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"
تستضيف مصر، غدًا "الخميس"، جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية - قطرية من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة المحاصر؛ بحسب ما أفاد مسؤول مصري اليوم "الأربعاء".
وأوضح المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته، أن "مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، بدءًا من يوم غد بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: أن المفاوضات ستشمل الحديث عن صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.