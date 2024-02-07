مصر تستضيف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة

وأوضح المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته، أن "مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، بدءًا من يوم غد بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".