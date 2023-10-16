"بوتين" يعبّر عن قلقه من "زيادة كارثية" لعدد الضحايا المدنيين في غزة

وأشار "بوتين" إلى أن أي عنف ضد المدنيين خلال الصراع يعد غير مقبول. وجاء في بيان الكرملين: "شدد فلاديمير بوتين على عدم قبول أي شكلٍ من أشكال العنف ضد المدنيين".