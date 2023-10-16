"بوتين" يعبّر عن قلقه من "زيادة كارثية" لعدد الضحايا المدنيين في غزة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، عن قلقه من "زيادة كارثية" لعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة ومن تصعيد محتمل للنزاع بين حركة حماس وإسرائيل ليتحوّل إلى "حرب إقليمية".
وفي التفاصيل، أفاد الكرملين بأن بوتين عبّر عن "قلق بالغ إزاء التصعيد على نطاق واسع للأعمال العدائية، مصحوبًا بزيادة كارثية لعدد الضحايا المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة"، وذلك خلال محادثات هاتفية مع نظرائه المصري والفلسطيني والسوري والإيراني.
وذكر الكرملين أن بوتين بحث تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مع هؤلاء الزعماء، وقال إن أي شكلٍ من أشكال العنف ضد المدنيين غير مقبول، وفقًا للعربية نت.
وأشار "بوتين" إلى أن أي عنف ضد المدنيين خلال الصراع يعد غير مقبول. وجاء في بيان الكرملين: "شدد فلاديمير بوتين على عدم قبول أي شكلٍ من أشكال العنف ضد المدنيين".
وأضاف الكرملين أن المحادثات تطرقت إلى "القلق البالغ من احتمال تفاقم الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية".
وأكد بوتين مجددًا التزام روسيا بالتنسيق مع جميع "الشركاء الإيجابيين" لوقف القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين.