"إغلاق المجال الجوي لمصر بشكل طارئ".. بيان رسمي ينفي ويكشف الحقيقة

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن المجال الجوي المصري، والحركة الجوية، يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كل الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقًا لجداول التشغيل اليومية، ماعدا المتجهة لبعض الدول نتيجة لتوقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران.