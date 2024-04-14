"إغلاق المجال الجوي لمصر بشكل طارئ".. بيان رسمي ينفي ويكشف الحقيقة

نفت الحكومة المصرية، الأنباء التي ترددت حول "إغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ اليوم الأحد".
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن المجال الجوي المصري، والحركة الجوية، يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كل الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقًا لجداول التشغيل اليومية، ماعدا المتجهة لبعض الدول نتيجة لتوقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر المعلومات التي تؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".
وكانت شركة "مصر للطيران" قد أعلنت أنه نظرًا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران في كل من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة؛ فقد قررت الشركة تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة لحين إشعار آخر.
يشار إلى أن العراق ولبنان والأردن وإسرائيل، أعادوا فتح مجالاتهم الجوية بعد ساعات من الإغلاق على خلفية الضربة الإيرانية لإسرائيل.
ووجهت إيران ليلة الأحد ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في دمشق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، "إحباط" الهجوم واعتراض "99%" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.