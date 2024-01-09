95 يومًا من العدوان.. تعرّف على آخر تحديث لأعداد الشهداء في غزة

كشفت وزارة الصحة في غزة -قبل قليل- عن آخر تحديث لأعداد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة: ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23.210 شهداء جراء القصف الإسرائيلي على غزة.
وفي اليوم الـ95 للعدوان، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غاراتها وقصفها على عدة مناطق متفرقة من القطاع؛ لا سيما على وسطه وجنوبه؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.
وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها مواقع في قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية شهد وسط مدينة خان يونس، ومنطقة قيزان النجار إلى الجنوب من المدينة، قصفًا جويًّا ومدفعيًّا إسرائيليًّا عنيفًا صباح اليوم؛ مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم بسبب القصف العنيف.
وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على محيط مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس؛ بينما نفّذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية واسعة في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.