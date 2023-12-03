الجامعة العربية تؤكد دعمها لذوي الإعاقة في غزة

وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية)، في بيانها الصادر اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) من عمليات غير إنسانية بشكل وحشي وغير مسبوق؛ مازالت تؤدي إلى تزايد أعداد الشهداء والمصابين، وأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع، التي لا يمكن حصرها أو تصنيفها، نظرًا لصعوبة التدخل والوصول لهم.