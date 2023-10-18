مصر تعلن جاهزيتها لاستقبال مصابي العدوان الإسرائيلي على غزة.. مستشفى ميداني برفح

وأوضحت المصادر، وفق ما نقل موقع "القاهرة 24"، أن إقامة المستشفى وتجهيزه لا يستغرق الكثير من الوقت، والهدف من تقديم الخدمات الإسعافات الأولية ومداواة الحالات ذات الإصابة البسيطة، التي لا تحتاج إلى التحويل للمستشفى، بما يخفف الضغط على المستشفيات ويفرغها للحالات الحرجة والطارئة.