أوكرانيا تتعرّض لقصف روسي مكثف وتزايد انقطاع الكهرباء

تعرّضت أوكرانيا لضربات روسية جديدة مكثفة؛ ما أدى إلى انقطاع المياه في العاصمة كييف والتيار الكهربائي في مدن عدة في البلاد؛ حيث تبدي موسكو تصميمها على تدمير البنى التحتية الأوكرانية.
وقُتل شخصان وجرح خمسة آخرون الجمعة في سقوط صاروخ روسي على مبنى سكني في مدينة كريفي ريغ بجنوب أوكرانيا؛ حسبما أعلن حاكم المنطقة فالنتين ريزنيتشنكو. وقتل آخر بقصف مدفعي استهدف منطقة سكنية في مدينة خيرسون "جنوب" التي استعادتها القوات الأوكرانية في نوفمبر.
وبحسب السلطات الأوكرانية، استهدف "نحو 40 صاروخًا" روسيا العاصمة، أسقطت الدفاعات الجوية 37 منها، ولم تكشف عن الضرر الذي تسببت به بقية الصواريخ.